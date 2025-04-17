ICカードにペットボトル…〜逆風で稼ぎまくる黒子企業由緒ある北海道の定山渓温泉。1957年開業の老舗「定山渓第一寶亭留翠山亭」は三本の自家源泉をブレンドした温泉と、北海道の極上の食材を使った料理が自慢だ。ここはホテルの中で「風呂屋書店」を運営していることで注目を集めている。子ども向けの絵本や北海道にまつわる本など、えりすぐりが並ぶいわば本のセレクトショップだ。【動画】「大日本印刷」革新経営の全貌！半導体