ご当地銘菓を体験できるチロルチョコ「チロルご当地めぐり」が復活！『舟和』の「芋ようかん」、『さいとう製菓』の「かもめの玉子」、『廣榮堂』の「きびだんご」とコラボしたチロルチョコが2025年4月14日から、全国で販売されている。これまで様々なお菓子とコラボしてきたチロルチョコ！チロルチョコの始まりは1903年、福岡県田川郡伊田村（現・田川市）に創業した菓子製造業の松尾商店。炭鉱業が盛んだった地域で、働く人々