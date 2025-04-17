女優の柏木由紀子（７７）が、１５日に発売した著書「ＹＵＫＩＫＯＳＴＹＬＥ」（講談社）の出版記念会見を１７日、都内で行った。柏木はインスタグラムのコーディネート紹介が人気を博し、フォロワー数が１１万人超と、７７歳にしてファッションリーダーとなっており、「多くの方に見ていただいて、私が持ってる洋服が一番喜んでいるといます」と笑顔を見せた。フォロワーは「私よりも若い方、５０代６０代が一番多いかな