左からスタウト レッカー車、マスターライン ライトバン ※ともにJAF仕様 「トミカリミテッド ヴィンテージ」は、トミーテックが扱う大人向けのディスプレイ用ミニカーシリーズ。サイズは1/64スケールながら、金属製のボディやタイヤの質感に、インテリアといった細部まで高いレベルで実車を再現している。今回は同シリーズから登場する、昭和に活躍したJAF仕様の車両を2台紹介