【モデルプレス＝2025/04/17】「横浜バニラ株式会社」の代表取締役社長CEO・高橋優斗（※「高」は正式には「はしごだか」）が17日、「ハマフェスY166」 開催記者発表会に、横山剣、Crystal Kay、あべこうじ、高橋愛、はっしー、山中竹春横浜市長とともに出席。高橋が、同イベントのステージでパフォーマンスを行う可能性について言及した。【写真】「ハマフェスY166」たすきを贈呈された高橋優斗◆高橋優斗「ハマフェス」でパフォ