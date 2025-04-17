◇フィギュアスケート世界国別対抗戦第1日（2025年4月17日東京体育館）午後6時20分から始まる男子SPに向けた公式練習が行われ、初出場の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が調整した。今大会からSPで組み込む予定の4回転フリップを着氷。曲かけではジャンプが乱れたが、練習を通じてトーループ、サルコーを含め4回転3種を降りた。2度目の出場となる佐藤駿（エームサービス・明大）は疲労を考慮し、公式練習をスキッ