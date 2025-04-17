セブン-イレブン各店では、2025年4月17日から23日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。4月15に開始したキャンペーンはこちら。「ブルガリアヨーグルト」も無料に1つ目の対象商品は、ロッテ「クランキーポップジョイ やみつきポテト」と「クランキーポップジョイ ストロベリー」です。どちらか1個を購入すると、「クランキーポップジョイ」「クランキーポップジョイ クッキー＆ク