明日18日の夜は、北海道から山陰にかけて雨や風の強まる所があるでしょう。19日(土)は本州や四国では晴れる所が多く行楽日和になるものの、20日(日)は全国的に雨が降る見込みです。明日18日(金)夜山陰・北陸・北日本で雨脚強まる明日18日は、低気圧が日本海を東へ進み、前線が北海道や本州の日本海沿岸に次第に接近する見込みです。日中は全国的に晴れる所が多いものの、夜は北海道から東北、北陸、山陰の広い範囲で雨となり、19