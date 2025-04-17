小・中学生を対象にした学力テストが17日、全国で一斉に行われています。新潟県内でも対象となっている児童や生徒たちがテストに臨んでいます。新潟市中央区の南万代小学校の6年生が行っていたのは全国一斉の学力テストです。このテストは児童や生徒の学力を把握・分析し、教育指導の充実や学習状況の改善を目的に毎年行われているもので、全国の小学6年生と中学3年生が対象となっています。小学6年生は国語・算数・理科の3科目、