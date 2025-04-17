メッツのフランシスコ・リンドア選手が、2026年に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でプエルトリコ代表の主将を務めることを、自身のInstagramで発表しました。リンドア選手はメジャー10年目の24年シーズン、152試合に出場し33本塁打、91打点、打率.273を記録。大谷翔平選手とともにナ・リーグMVPの最終候補に入りました。通算で1392 試合に出場。1508安打、249本塁打を記録しています。15日には昨季ホームラン王