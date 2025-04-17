2025年4月17日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、宮崎県の「チキン南蛮」に注目！【写真】ホタルイカの素干しにする「あるひと手間」とは…チキン南蛮といえば、唐揚げに南蛮酢をかけてタルタルソースを添えたもの。宮崎県を代表するグルメでもあり、宮崎県民からすると「東京のはチキン南蛮じゃない」「本場を食べてほしい」「世界観が変わる」そうで――。唐揚げの作り方、甘酢の使い方、タル