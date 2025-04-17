フランクフルトは16日、デンマーク代表DFラスムス・クリステンセンの買い取りオプションを行使して、2029年6月30日までとなる契約を締結したことを発表した。現在27歳のR・クリステンセンは、母国のミッティランで2016年3月にデビューを飾り、その後はアヤックスやザルツブルクでのプレーを経て、2022年7月にリーズに加入した。しかし、2022−23シーズンにリーズが2部降格となったこともあり、2023年7月にローマにレンタル移籍