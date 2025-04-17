米中対立や金融政策の先行き不透明感など、相場は不安定な状況が続いています。日経平均も乱高下する一方で、業績堅調な日本企業が優良な投資先となり得るケースもあります。 本記事では、投資初心者向けに銘柄選びのポイントと、日本株5選について、SBI証券 投資情報部の栗本奈緒実さんにお話を伺いました。＊＊＊はじめての資産形成で、投資信託を買ってみた方や、購入を検討している方はよく耳にします。しかし、個別株式