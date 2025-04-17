◆■『ESPN』の専門家たちは第6戦以降にもつれるもウルブズ勝利予想は皆無 ミネソタ・ティンバーウルブズは、4月14日（現地時間13日、日付は以下同）のレギュラーシーズン最終戦でユタ・ジャズ相手に116－105で勝利し、49勝33敗でウェスタン・カンファレンス第6シードに入った。 4年連続のポストシーズン進出を飾ったウルブズは、20日から幕を開ける「NBAプレーオフ2025」の