午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０７１、値下がり銘柄数は５０４、変わらずは６０銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に石油・石炭、保険、機械、鉱業、その他製品など。値下がりで目立つのは水産・農林、倉庫・運輸など。 出所：MINKABU PRESS