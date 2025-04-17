日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、「ごま油香るパリパリ旨塩チキン」を、4月23日から数量限定で発売する。春の開放的な気分にぴったりの、軽やかなパリパリ食感とさっぱりとした旨塩味を楽しめる至極の旨塩チキンが今年も登場。「ごま油香るパリパリ旨塩チキン」(330円)は、さっぱりとした旨塩味のチキンにパリパリ食感の衣をまとわせた、外はパリパリ、中はジューシーな味わいが楽