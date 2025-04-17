読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中のプラチナイト木曜ドラマ『彼女がそれも愛と呼ぶなら』（読売テレビ・日本テレビ系全国ネット／毎週木曜よる11：59〜）。第3話が4月17日に放送予定です。【写真】自分が伊麻の「何番目」かが気になる氷雨は…主演・栗山千明、そして、伊藤健太郎、千賀健永、丸山智己といった出演陣で贈る、私たちの《普通》を揺るがす「複数恋愛」を描くラブストーリー『彼女がそれも愛と呼ぶなら』。高校