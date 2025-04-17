小中学生の基礎的な学力を確認する「全国学力・学習状況調査」が17日、全国で一斉に行われ、県内でもおよそ1万8千人が参加しました。「全国学力・学習状況調査」は、文部科学省が毎年、全国で一斉に行っていて、県内では特別支援学校を含む小学6年生と中学3年生のおよそ1万8000人が対象です。調査する教科は、小学校では国語と算数、理科中学校では国語と数学、理科で実施されました。このうち中学3年生の理科では、今回初めて学習