株式会社ジー・モードは、16日YouTubeにて配信した『G-MODEアーカイブス5周年記念生放送【じもチューブ第8回】』内で、「G-MODEアーカイブス+」初登場となるフロム・ソフトウェア作品などを発表した。【写真】『真・女神転生-20XX』も「G-MODEアーカイブス+」で復刻「G-MODEアーカイブス」5周年記念タイトルの1つ目として、フロム・ソフトウェアからフィーチャーフォン向けにリリースされた『ARMORED CORE MOBILE MISSION』が