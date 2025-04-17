櫻坂46に四期生2人目の新メンバー、稲熊 ひな（いなぐま ひな）を櫻坂46のYouTubeチャンネル「櫻坂チャンネル」にて発表した。【動画】櫻坂46四期生Vlog「稲熊 ひな」4月15日正午、櫻坂46のYouTubeチャンネル「櫻坂チャンネル」にてティザームービーが公開され、櫻坂46四期生お披露目特設サイトもオープンした。2024年8月、「君ガ咲ク。」というキャッチコピーで始まった新メンバーオーディションから、研修期間を経て合格し