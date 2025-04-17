アメリカ・ハーバード大学は14日、トランプ政権から出された学生デモ取締強化と多様性廃止の要求を「私立大学の価値観を脅かすものだ」と拒否した。教育省は約3200億円の助成金と契約を凍結し、トランプ大統領は免税資格取り消しも示唆するなど対立がエスカレートしている。ハーバード大学が要求拒否…助成金を凍結アメリカの教育省はハーバード大学に対し、約3200億円の助成金を凍結すると発表した。トランプ政権は、ガザ情勢でイ