日本テレビの石川みなみアナウンサー（28）が14日、自身のXを更新。「『発達障害児支援士』の資格を取得しました」と報告した。【写真】「『発達障害児支援士』の資格を取得しました」認定証を手に笑顔をみせる日テレ・石川みなみアナ投稿では、認定証を手にほほ笑む写真をアップし「子どもたちの未来のために、何か少しでも尽力していきたいです！」と意気込んだ。石川アナは、早稲田大学 教育学部を卒業後、2020年に日本テ