大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するキム・ヘソン内野手（26）が2025年4月17日（日本時間）、クレイトン・カーショウ投手（37）との「共演」を果たした。 3割超えの打率は.268に後退キムが所属するドジャース傘下3Aオクラホマシティーは、マリナーズ傘下3Aタコマと対戦し、キムは「1番・センター」で先発出場。左膝と左足親指の手術からの復帰を目指すカーショウが先発のマウンドに上がった。 マイナーに降格してから課