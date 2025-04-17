◆第５６回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２７日、京都競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝４月１７日、栗東トレセン昨年の富士Ｓ以来の重賞制覇を狙うジュンブロッサム（牡６歳、栗東・友道康夫厩舎、父ワールドエース）はＣＷコースで単走。しまい重点だったが、ラスト１ハロン１０秒７の切れ味で、５ハロンでも６８秒７をマークした。昨秋のマイルＣＳ、今年の東京新聞杯と思わぬ大敗が続いているが、友道調教師は