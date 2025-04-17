人気俳優ウォンビンと同じ名前を持つ韓国の総合格闘技選手がRIZIN韓国大会に参戦する。【写真】韓国格闘技が誇る美人“ロードガール”5人衆日本の格闘技イベント「RIZIN」の韓国大会「RIZIN WORLD SERIES in KOREA」が、来る5月31日に仁川（インチョン）のパラダイスシティで開催される。「RIZIN」初となる韓国大会では日韓対抗戦11試合が組まれたなか、メインイベントを飾るのがライト級のキ・ウォンビンとホベルト・サトシ・ソウ