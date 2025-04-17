レスリング五輪３連覇の吉田沙保里さんが１７日までにＳＮＳを更新。人気歌手と人気女優との３ショットを公開した。インスタグラムで「女子会な日真央さんと祐奈ちゃんと久々のご飯」とシンガー・ソングライターの阿部真央と女優の平祐奈との写真を披露。「楽しい時間はあっという間でしたたくさん話して、たくさん笑った日また、すぐに会う約束もしたよー」と仲の良さを見せた。この投稿には「美女３人の笑顔に癒され