ヤーマンは、成田国際空港第2ターミナルに「YA-MANカウンター」を4月23日にオープンする。次世代エイジングケア技術「CERTEC」とラジオ波を搭載した美顔器「YA-MAN THE MIYABI」、1月新発売の「フォトプラス ディープリフト」、スキンケアコスメ「ナノリフトセラム」など、訪日外国人に人気の商品を取り揃える。専門の販売員によるカウンセリングの上、それぞれのライフスタイルに合わせたケア方法を提案する。場所は3階制限エリア