きょう、日中は高気圧に覆われ、全国的に晴れるでしょう。夜は東北で雲が広がりやすく、夜は東北の日本海側でにわか雨の所がありそうです。予想最高気温は、この時期としては大幅に高く、広く5月から6月並みの気温になります。東京は27℃で6月下旬並み、松江は28℃で7月上旬並みの暑さになるでしょう。週末はさらに気温が上がり、東京は土曜日に28℃、熊谷（埼玉）・宇都宮（栃木）・甲府（山梨）は30℃の真夏日になる見込みです。