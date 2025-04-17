◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＲ・ミラー投手（２６）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・ロッキーズ戦で今季初先発。７奪三振も３回８安打６失点と打ち込まれて降板した。６点リードの３回にはトグリアに満塁本塁打、続くモニアクに２者連続アーチを浴びるなど５失点。４回から２番手・バンダにマウンドを譲った。メジャーデビューの