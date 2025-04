俳優の吹越満さんと俳優で映画監督の広田レオナさんの長女で、俳優の咲耶(さくや)さんが、自身のインスタグラムで、25歳の誕生日を報告しました。 【写真を見る】【吹越満 & 広田レオナの長女】咲耶さん25歳の誕生日を報告「年齢の割に、若く見えると思いませんか?今日25歳になりました」咲耶さんは、「Looking young for my age, don't you think?I turned 25 today(年齢の割に若く見えると思いませんか?今