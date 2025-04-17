【MLB】ドジャース - ロッキーズ（4月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）【映像】大谷の特大6号ホームランで外野手“確信フリーズ”大量得点の口火を切るにふさわしい、鮮やかすぎる一発だった。ドジャースの大谷翔平投手はロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で先頭打者本塁打となる今季第6号本塁打を放つと、130メートルを超える超特大弾で見せた相手外野手の動きにファンたちが注目した。ドジャースが