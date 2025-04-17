NewJeans（ニュージーンズ）のメンバー5人が、ファンにメッセージを発信した。独自で開設したインスタグラムのストーリーズで16日、Bunnies（バニーズ＝公式ファン名）結成1000日を記念する感謝の気持ちを述べた。それぞれ名前は明かさなかったが「バニーズ！私たちが出会って1000日になりました！バニーズと一緒に過ごした1000日は幸せだった！Love you×1000」との文がアップされた。続けて2人目は「私たちが出会って