メ～テレ（名古屋テレビ） 17日早朝、岐阜市の名鉄岐阜駅近くにあるラーメン店が焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。 午前4時半ごろに撮影された映像では、建物から炎が激しく上がっている様子や、消火活動の様子が確認できます。 警察によりますと17日午前4時15分ごろ、岐阜市長住町のラーメン店「一兆家」から火が出ました。 火は約2時間後に消し止められましたが、店が入る木造2階建