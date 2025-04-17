メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県四日市市で2023年、同僚の女性の首を絞めて殺害したなどとされる男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。 起訴状などによりますと、フィリピン国籍で三重県菰野町の工員、ジュニ・ジェルビン・ベルナデス被告(32)は、2023年7月に四日市市で同じ工場に勤務していた中国籍の趙霞さん(当時36)の首を締めて殺害し、遺体を雑木林に遺棄したとされています。 津地裁で今月17日に開