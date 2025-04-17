海南省海口市で開催中の第5回中国国際消費財博覧会（消費財博）の三亜国際ヨット展示エリアが15日、三亜国際ヨットセンターでオープンした。約20カ国の企業40社以上が出展している。高級ヨット展示エリアと中古ヨット展示エリアが初めて設置され、英国のサンシーカー、プリンセスヨット、米国のクリス・クラフトといった一流ブランドの商品が勢そろいした。人民網が伝えた。三亜市のヨット産業は活況を呈している。2024年のヨット