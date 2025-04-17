お笑いコンビ・アインシュタインの河井ゆずるさんは4月16日、自身のInstagramを更新。人気芸人らの楽屋風景を公開し、反響を呼んでいます。【動画】人気芸人らの“男子中学生のノリ”な楽屋風景「好きなメンバーしか映ってない」河井さんは「実は3部作でした高島屋で買った1枚4千円のパンツの強度を測ってます」と説明し、3本の動画を公開。お笑いコンビ・マユリカの中谷さんのパンツを、2人掛かりで引っ張る様子を撮影していま