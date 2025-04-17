¡Ú¥¯¥ì¥¤¡Û 10·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§44,000±ß ¥Õ¥êー¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¯¥ì¥¤¡×¤ò10·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï44,000±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¬¥ó¥¬ー¥ëRPG¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¯¥ì¥¤¡×¤ò1/4¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥Á¥¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°»Ñ¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÇÌöÆ°´¶¤¢¤ë¥Ýー¥¸¥ó¥°¤Ë¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë