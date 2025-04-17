「ののちゃん」の愛称で知られる子役・歌手の村方乃々佳さんは4月16日、自身のInstagram（保護者・スタッフが管理）を更新。とある検定に合格し、喜びをあらわにしました。【写真】合格証を持ち笑顔を見せるののちゃん「ののちゃん、おめでとうございます」「算数検定9級の合格証が届きました」と報告し、写真を2枚載せているののちゃん。1枚目は自身が合格証を持ち笑顔を見せる姿で、2枚目は「『ひーちゃんもやりたい！』って合格