親ロシア的なプロパガンダを拡散するネットワークのコンテンツがWikipediaなどのソースとして利用されることで、Wikipediaを学習するAIがロシアのプロパガンダを広めてしまっていると、偽情報調査団体が報告しました。Russia-linked Pravda network cited on Wikipedia, LLMs, and X - DFRLabhttps://dfrlab.org/2025/03/12/pravda-network-wikipedia-llm-x/シンクタンク「大西洋評議会」の一部門で偽情報の研究を行うDFRLabによる