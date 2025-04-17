『たまごっち』をモチーフにした新作プライズゲーム用景品が、4月18日（金）から、「モーリーファンタジー」、「PALO」をはじめとしたアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」などで展開される。【写真】キャラクターたちが大集合！クーラーバッグやタンブラーも■カラフルでかわいい景品が登場今回展開される景品は、「たまごっち ボールチェーン付きぬいぐるみ〜カラフルイースター〜」、「