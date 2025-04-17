俳優の松本まりか（40）が4月16日、東京都内で行われた縦型ショートドラマのコンペティション「マイナビショードラアワード2025」の授賞式にプレゼンターとして登壇した。「ショードラ」は、ショートドラマ・プロジェクトの略称。松本自身も、同プロジェクトが手がける初の連続サスペンスドラマ『この顔であってる？』（3月8日よりTikTokなどで全6話配信中）で主演を務めている。本作で松本が演じるのは、タレントではなく芸能マネ