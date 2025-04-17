サードウェーブは、「GeForce RTX 5060Ti」搭載PCを2025年4月16日22時に発売した。全国のコンピューターショップドスパラ各店舗、およびドスパラ通販サイトにて販売する。『GALLERIA』とTHIRDWAVEブランドの『Lightning-G』からそれぞれ「GeForce RTX 5060Ti」8GB・16GB搭載の計4製品をラインアップする。標準構成時の主な仕様は以下の通り。GALLERIA XA7R-R56T 7800X3D/RTX5060Ti 16GB搭載：289,980円（AMD Ryzen 7 7800X3D / GeF