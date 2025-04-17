いわきFCは17日、FWブワニカ啓太の負傷を発表した。クラブの発表によると、ブワニカ啓太はトレーニング中に脳震とうの症状が見られたとのこと。医師の指導のもと、段階的にリハビリテーションを行うことになったという。ブワニカ啓太は、2024年からいわきでプレー。今シーズンはここまで明治安田J2リーグで5試合に出場していた。CL＆ELを独占生中継！WOWOWの月額加入ならCL・ELの注目試合とWOWOWの全ジャンルを楽しめる！＞詳しく