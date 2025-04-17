東京・中野区のアパートで死亡した父親の遺体を2年以上にわたって押し入れの中に隠して遺棄したとして、56歳の息子が逮捕されました。警視庁によりますと、飲食店経営者の鈴木伸彦容疑者は2023年1月ごろから今月6日にかけて、父親の慧悟さんの遺体を中野区の自宅アパートに遺棄した疑いが持たれています。鈴木容疑者が経営する飲食店が1週間ほど閉店していたため、自宅を訪れた警察官が自殺をはかろうとして、血を流して倒れている