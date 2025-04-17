お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏と、元ＮＭＢ４８の渋谷凪咲が１７日、都内で行われた、三井住友銀行による個人向け総合金融サービス「Ｏｌｉｖｅ」の「５００万アカウント突破感謝イベント」に出席した。１月から配信のウェブＣＭ「通帳の人」編の出演で話題を呼んだ津田は、ネット通帳が主流となってきている中で、いまだ紙の通帳派だと告白。ネット通帳には「便利そうってイメージはある」としながら、「ただ僕は通帳の人