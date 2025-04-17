【ニューヨーク共同】イラン核問題を巡り、米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は16日、イスラエルのネタニヤフ首相が立案した早期のイラン核施設への攻撃計画をトランプ米大統領が退け、イランとの間接、直接の交渉による解決を選択したと報じた。イスラエルは5月初旬の攻撃開始を主張し、米軍の参加を促していた。米政権当局者らの話としている。攻撃計画はワシントンで7日行われた米イスラエル首脳会談でも取り上げられ、トラ