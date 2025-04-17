静岡県議会の各会派は4月15日、アメリカの関税政策、いわゆる“トランプ関税”に対する要望書を鈴木康友知事に提出しました。知事は、16日の会見で情報共有のための「連絡会議」を設置する方針を示しています。 【写真】“トランプ関税”で要望書を鈴木康友知事に提出する静岡県議会各会派＝静岡県庁 県議会最大会派の自民改革会議は15日午後、知事室を訪れ、アメリカのトランプ関税に対する要望書を手渡しました。県内経済への