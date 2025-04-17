中古車買取業者に依頼し、駐車場に止めてあった他人の車を運び出し、盗んだ疑いで64歳の男が4月17日、逮捕されました。 【写真】事件を捜査する細江警察署 窃盗(自動車盗)の疑いで逮捕されたのは、浜松市浜名区神宮寺町の無職の男(64)です。警察によりますと、男は4月1日、浜松市浜名区内の駐車場で、浜松市中央区の男性が所有する自動車1台(時価約50万円)を盗んだ疑いがもたれています。 被害者と逮捕された男に面識はなく、盗