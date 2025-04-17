府中町の公園で何者かに殺害された男性の身元が特定されたことがわかりました。男性は事件に関わった可能性がある人物と現場に向かう道中の店に立ち寄ったとみられています。 １２日夜、府中町の水分峡森林公園で中年男性が何者かに頭と顔を複数回殴られて死亡しました。 警察は男性の身元をすでに特定し、１７日午後にも発表するということです。 また捜査関係者によりますと、男性は事件に関わった可能性がある人物と、現場の