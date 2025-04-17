静岡県内で発生した特殊詐欺事件を巡り警察は4月17日、関係先として静岡市の暴力団事務所の強制捜査に踏み切りました。いわゆる“トクリュウ”と暴力団が関係している可能性があるとみて捜査を進めています。 【写真】暴力団事務所を家宅捜索する静岡県警 警察が家宅捜索に踏み切ったのは、静岡市駿河区にある指定暴力団六代目山口組系の小西一家本部事務所です。 捜査関係者によりますと、小西一家は県内で発生した特殊詐欺事